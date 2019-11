Tekači že šestič dobrodelno na Kristalno palačo

Ljubljana, 16. novembra - Že šestič se bodo tekači dobrodelno povzpeli na Kristalno palačo v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC. Na teku Alive Step Up pričakujejo okoli 600 tekmovalcev in 150 otrok. Tudi letos ima tek dobrodelno noto, zbirali bodo sredstva za onkološki oddelek pediatrične klinike, so sporočili organizatorji.