Na dobrodelnem teku v Velenju zbrali 11.000 evrov za otroke z avtizmom

Velenje, 24. septembra - Na petkovem tradicionalnem že četrtem Skazinem dobrodelnem teku Otrok otroku, ki je pod sloganom Zmagamo, ko si pomagamo potekal na velenjskem mestnem stadionu, so otroci iz vse Slovenije stopili skupaj in pokazali svojo dobrodelnost. Otrokom z avtizmom so tako pritekli 11.000 evrov, so danes sporočili iz podjetja Skaza.