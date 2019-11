Deček Kris odpotoval na zdravljenje v ZDA

Brnik, 6. novembra - Deček Kris iz Kopra, ki ima spinalno mišično atrofijo in za katerega je društvo Palčica pomagalčica zbiralo sredstva za zdravljenje v tujini, je danes s starši z Brnika odpotoval na zdravljenje v Los Angeles. "Z nami je zdravnik in imamo vse, kar potrebujemo," sta pred odhodom novinarjem povedala Krisova starša, Ana Jerak in Matteo Zudich.