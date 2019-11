Qantas pot iz Londona v Sydney preletel v 19 urah in 19 minutah

Sydney, 15. novembra - Avstralski letalski prevoznik Qantas danes slavi. Uspel mu je namreč poskusni neprekinjen let med Londonom in Sydneyjem, 17.750 kilometrov dolgo pot je preletel v 19 urah in 19 minutah. Na krovu je bilo 52 potnikov, od tega šest članov posadke, letalo pa je imelo ob pristanku še za eno uro in 45 minut goriva.