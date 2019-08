Avstralski Quantas bo testiral 19-urni potniški let

Sydney, 24. avgusta - Avstralski nacionalni prevoznik Quantas, ki načrtuje uvesti neprekinjene lete med vzhodno obalo Avstralije in Londonom ter New Yorkom, bo v prihodnjih mesecih izvedel tri testne 19-urne lete med britansko prestolnico in ameriškim finančnim središčem ter Sydneyjem. Z njimi bo preskusil odziv potnikov in članov kabinskega osebja.