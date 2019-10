Avstralski Quantas uspešno preizkusil najdaljši potniški let

Canberra, 20. oktobra - Avstralski nacionalni prevoznik Quantas je uspešno preizkusil 19-urni let brez postanka med New Yorkom in Sydneyjem. Namen tega preizkusa je preučiti, kako bi ta najdaljši neprekinjen polet, ki ga nameravajo uvesti, vplival na pilote, posadko in potnike.