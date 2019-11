V Evropskem parlamentu pozivi k zaprtju migrantskega centra Vučjak v BiH

Bruselj, 14. novembra - Evropski poslanci so se danes na plenarnem zasedanju v Bruslju zavzeli za zaprtje migrantskega centra Vučjak v Bosni in Hercegovini ter premestitev migrantov v primerne sprejemne centre. K temu je v razpravi v Evropskem parlamentu oblasti v BiH pozval tudi evropski komisar za migracije in notranje zadeve Dimitris Avramopulos.