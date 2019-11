V Boliviji izbruhnili spopadi med policijo in Moralesovimi privrženci

La Paz, 14. novembra - V Boliviji so v sredo izbruhnili spopadi med policijo in privrženci nekdanjega bolivijskega predsednika Eva Moralesa, ki nasprotujejo začasnim oblastem. V spopadih sta bila na vzhodu države po navedbah pristojnih oblasti ubita dva človeka. ZDA so medtem priznale Jeanine Anez za začasno bolivijsko predsednico, poročajo tuje tiskovne agencije.