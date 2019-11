Bolivijska senatorka se je razglasila za predsednico

La Paz, 13. novembra - Namestnica predsednika bolivijskega senata Jeanine Anez se je v torek razglasila za začasno predsednico Bolivije, potem ko je Evo Morales odstopil s predsedniškega položaja in pobegnil v Mehiko. Odstopili so tudi drugi, ki so bili v vrsti za prevzem položaja. Morales je sicer dejanje Anezove označil za državni udar.