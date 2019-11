Morales sprejel politični azil v Mehiki

La Paz, 12. novembra - Evo Morales je dan po odstopu s položaja predsednika Bolivije v ponedeljek sprejel ponudbo političnega azila v Mehiki in se je tja tudi že odpravil. Kot je sporočil, ga boli, da mora zapustiti Bolivijo, napoveduje pa, da se bo vrnil z več "moči in energije". Iz države po njegovem odhodu poročajo o spopadih policije in Moralesovih podpornikov.