Mariborske srednje šole v težavah zaradi zvišanja najemnine za telovadnice

Maribor, 13. novembra - Dijaki več srednjih šol v Mariboru so zaradi zvišanja najemnine za uporabo občinskih športnih objektov ostali brez prostora za športno vzgojo. Na občini pojasnjujejo, da zaradi visokih stroškov ni druge možnosti in da bi se temu moralo prilagoditi tudi financiranje s strani države. Tam pa odgovarjajo, da to ni tako enostavno.