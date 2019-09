Dijaški dom Lizike Jančar Maribor dobiva novo podobo

Maribor, 7. septembra - V Dijaškem domu Lizike Jančar Maribor so na začetku poletja začeli celovito energetsko sanacijo, v okviru katere bodo obnovili kotlovnico, okna, vrata, streho in fasado. Dela bodo po besedah ravnateljice Bojane Peruš Marušič končali predvidoma sredi oktobra. Kljub temu so se dijaki ob začetku novega šolskega leta že lahko ponovno vselili v dom.