V Bežigrajski galeriji 1 retrospektiva vizualnega umetnika Živka Kladnika

Ljubljana, 13. novembra - V Bežigrajski galeriji 1 bodo drevi odprli retrospektivno razstavo pesnika in vizualnega umetnika Živka Kladnika. Pod naslovom Sredi sveta 1969-2016 bodo predstavljeni vizualna poezija, knjige, zborniki, fotografije, lepljenke in filmi enega prvih ustvarjalcev vizualne poezije na Slovenskem. Razstava bo na ogled do 24. decembra.