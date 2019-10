V Bežigrajski galeriji 2 nagrajenci Prešernovega sklada iz slovenske Istre

Ljubljana, 2. oktobra - V Bežigrajski galeriji 2 bodo drevi odprli razstavo risb, slik, grafik in kipov nagrajencev Prešernovega sklada iz slovenske Istre iz zbirke Obalnih galerij Piran in zbirke Prešernovih nagrajencev Kranj. Postavitev združuje dela Zvesta Apollonia, Aleksija Kobala, Janeza Lenassija, Živka Marušiča in Andraža Šalamuna.