V Bežigrajski galeriji 1 risarsko ustvarjanje Josipa Korošca

Ljubljana, 29. maja - V Bežigrajski galeriji 1 bodo drevi odprli razstavo Josipa Korošca. Korošec, ki je javnosti bolj znan kot umetnostni zgodovinar in konservator, se bo predstavil z risarskim opusom. Kot so zapisali v galeriji, je njegov risarski svet dognan do popolnosti, natančen, poln čutnosti in očarljivosti in hkrati vezan na tradicijo klasične risarske obrti.