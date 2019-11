SOS za okolje: Z območja Javorja Pivka odpeljali večino odpadkov

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Pivka, 16. novembra - Nevarni odpadki, odloženi na območju podjetja Javor Pivka, so več let predstavljali velik problem. Po lanskem stečaju družbe pa so se zadeve začele premikati na bolje. Od takrat so že odpeljali večino odpadkov, preostanek naj bi do konca leta. Velik del odpadkov so izbrani izvajalci odpeljali tudi z območja družbe Javor Vezane plošče v stečaju.