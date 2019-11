Na posvetu izpostavili pomen znanja slovenščine pri tujcih

Ljubljana, 8. novembra - Sodelujoči na posvetu o jezikovnih ideologijah in njihovem vplivu na jezikovno testiranje, ki ga je organiziral Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, so poudarili pomen znanja slovenskega jezika pri tujcih, ki za daljši čas pridejo v Slovenijo. Pri tem so med drugim menili, da morajo biti jezikovni tečaji prilagojeni potrebam tečajnikov.