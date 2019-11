V kombiju prevažal kar 33 tujcev

Ljubljana, 8. novembra - Policisti so danes okoli 5. ure pri izvozu z dolenjske avtoceste za Mirno Peč v smeri Ljubljane ustavili kombinirano vozilo francoskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da je državljan Francije v kombiju prevažal 33 državljanov Bangladeša, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.