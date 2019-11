V Ilirski Bistrici zaradi podhladitve in izčrpanosti umrl 20-letni Sirec

Ilirska Bistrica, 8. novembra - Zaradi podhladitve in izčrpanosti je v četrtek pred policijsko postajo v Ilirski Bistrici umrl 20-letni migrant iz Sirije. Tja so ga pripeljali Grkinja in brata z urejenim statusom v Nemčiji. Slednja sta se iz Nemčije odzvala na njegov klic, da je nekje v gozdu v bližini Ilirske Bistrice in da ne more več naprej.