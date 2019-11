Pikalo predlagal računskemu sodišču revizijo poslovanja vseh javnih visokošolskih zavodov

Ljubljana, 6. novembra - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je računskemu sodišču predlagal revizijo poslovanja vseh javnih visokošolskih zavodov, so danes sporočili z ministrstva. Pikalo se je s tem odzval na različne dvome o domnevno negospodarnem poslovanju javnih univerz, ki so se v zadnjem času pojavili v javnosti.