POP TV: Na ljubljanski univerzi iz tržne dejavnosti v treh letih za 11,8 milijona evrov dodatkov

Ljubljana, 16. oktobra - Na Univerzi v Ljubljani so po poročanju POP TV okoli 200 posameznikom v treh letih razdelili 11,8 milijona evrov iz tržne dejavnosti. To področje je pod drobnogled vzela tudi notranja revizija leta 2016, ki sta ji sledili še dve, ključni očitki pa so konflikt interesov, konkurenca in nejasnosti, ali je delo opravljeno zunaj rednega delovnega časa.