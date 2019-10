Visokošolski sindikat zahteva ukrepe za preprečitev spornega izplačevanja dodatkov

Ljubljana, 25. oktobra - V Visokošolskem sindikatu Slovenije (VSS) pričakujejo, da bodo pristojni organi sporne prakse izplačil dodatkov zaposlenim na Univerzi v Ljubljani raziskali, odgovorni pa zanje odgovarjali. Od rektorja in šolskega ministrstva pričakujejo ukrepanje, da v prihodnje do zlorab ne bo več prihajalo, so zapisali v današnjem sporočilu.