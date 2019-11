Na Hrvaškem rešili devet migrantov iz lesenega zaboja

Zagreb/Vukovar, 5. novembra - Hrvaški policisti so danes verjetno rešili življenja devetim migrantom, ki so jih našli zaklenjene v lesenem zaboju v tovornem delu kombija poljske registracije, nedaleč od meje s Srbijo, je sporočilo hrvaško notranje ministrstvo. Našli so pet odraslih oseb in štiri mladoletnike iz Irana in Iraka. Voznik je bil 21-letni Ukrajinec.