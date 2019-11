V Pittsburghu razstava o odnosu Andyja Warhola do vere

Pittsburgh, 6. novembra - V Muzeju Andyja Warhola v Pittsburghu je na ogled razstava Revelation, ki raziskuje odnos med Warholovim ustvarjanjem in katoliško vero, v kateri je bil vzgojen. Postavitev vključuje več kot sto predmetov na to temo iz stalne zbirke muzeja, med katerimi so filmi, risbe, slike in grafike, piše na strani muzeja.