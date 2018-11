Razstava Andyja Warhola v New Yorku z novimi pogledi na umetnika

New York, 13. novembra - V newyorškem muzeju Whitney so v ponedeljek odprli razstavo Andyja Warhola. Kralj pop arta je že bil predstavljen na številnih postavitvah in retrospektivah, tokratna razstava pa želi pokazati kompleksnejšo sliko o tem, kdo je bil umetnik, ki je upodobil Marilyn Monroe in slavne jušne konzerve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.