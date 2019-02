V New Yorku razstava Warholovih risb in skic

New York, 13. februarja - Na newyorški Akademiji umetnosti je na ogled razstava Z roko, ki združuje risbe in skice pionirja pop arta Andyja Warhola, nastale od 50. do 80. let minulega stoletja. Predstavljenih je več kot 150 risb in skic, mnoge od njih ima občinstvo v ZDA priložnost videti prvič.