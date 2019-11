Kadri v zdravstveni negi: Številni odhodi tudi zaradi težkih delovnih pogojev in nestimulativnega plačila

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 10. novembra - Medicinske sestre, bolničarji in negovalci se v zadnjih letih vse pogosteje odločajo za odhode v tujino ali k drugim delodajalcem, saj je delo težko in slabo plačano, ugotavljajo v sindikatih zdravstvene nege. Razmere so zaskrbljujoče predvsem na intenzivnih oddelkih bolnišnic, kjer kljub stalnim razpisom ne dobijo ustreznega kadra.