Kadri v zdravstveni negi: V izolski bolnišnici kljub fluktuaciji zdravstvenega osebja brez omejitev sprejema bolnikov

Izola, 13. novembra - V Splošni bolnišnici Izola se že dlje časa ukvarjajo z izzivi zagotavljanja strokovnih kadrov zdravstvene nege, predvsem zaradi fluktuacije delavcev in novo pridobljenih programov dela. Letos do konca septembra so tako skupaj s pripravniki zabeležili 35 prihodov in 52 odhodov zaposlenih, kljub temu pa sprejema bolnikov niso omejili.