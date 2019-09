Združenje izvajalcev zdravstvene nege opozarja na težave pri organizaciji dela zaradi dokumenta o poklicnih kompetencah

Ljubljana, 28. septembra - V Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije so danes opozorili na nevzdržne razmere, ki jih na področje zdravstvene nege prinaša implementacija dokumenta o poklicnih kompetencah in aktivnostih. Kot ugotavljajo, kadra za to namreč primanjkuje, kritični pa so tudi do vsebine dokumenta, saj da ni bila strokovno usklajena.