Zaradi nezakonitega prevoza migrantov prijeli tri Makedonce

Koper, 5. novembra - Policisti so na Mostičju ustavili osebni avto, v katerem so bili trije državljani Makedonije ter državljana Kosova in Albanije. Policisti so pridržali makedonske državljane, ker so državljanoma Kosova in Albanije pomagali pri nezakonitem prehodu državne meje. Vse tri bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.