Španskega kralja v Barceloni pričakala množica protestnikov

Barcelona, 5. novembra - Na ulicah Barcelone se je v nedeljo in ponedeljek zbrala množica protestnikov, ki so skušali ovirati obisk španskega kralja Felipeja VI. in njegove družine v katalonski prestolnici. Protestniki so med drugim sežigali kraljeve slike. Španski monarh je poudaril, da nasilje in nestrpnost nimata mesta v Kataloniji.