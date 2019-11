Na jugu Francije v prikolici tovornjaka odkrili 31 migrantov

Nica, 3. novembra - Policisti na jugu Francije so med rutinskim nadzorom prometa v soboto v enem od tovornjakov odkrili 31 migrantov, je sporočilo državno tožilstvo v Nici. Vsi so državljani Pakistana, prav tako voznik tovornjaka, ki so ga oblasti priprle, poroča francoska tiskovna agencija AFP.