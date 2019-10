Današnji protesti v Iraku zahtevali več smrtnih žrtev

Bagdad, 26. oktobra - V današnjih protestih v iraški prestolnici Bagdad in mestu Nasirija na jugu države je skupno umrlo šest oseb, so sporočili iz iraške komisije za človekove pravice. Protesti v Iraku so tako od začetka meseca po zadnjih podatkih zahtevali že več kot 200 smrtnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.