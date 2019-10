EU tudi uradno potrdila še tretjo preložitev brexita

Bruselj, 29. oktobra - EU je danes tudi uradno potrdila prožno preložitev brexita do 31. januarja prihodnje leto. To je že tretja preložitev izstopa Združenega kraljestva iz unije, ki je bil sprva predviden 29. marca. Glede na pestro in nepredvidljivo dogajanje na Otoku, kjer naj bi bile decembra predčasne volitve, se zdi trenutno povsem mogoče, da ne bo zadnja.