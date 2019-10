Tudi Košaki v preventiven odpoklic izdelkov iz mesa avstrijske klavnice

Maribor, 29. oktobra - Družba Košaki TMI je zaradi morebitne zdravstvene oporečnosti iz prodaje preventivno odpoklicala določene mesne izdelke, ki so vsebovali surovino iz sporne avstrijske klavnice, so danes sporočili iz družbe. Košaki so sedmi slovenski ponudnik, ki se je odločil za umik izdelkov s trga.