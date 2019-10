Uprava opozarja na morebitno prisotnost spornega avstrijskega mesa v slovenski živilski verigi

Ljubljana/Gradec, 25. oktobra - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja na morebitno prisotnost mesa iz ene od avstrijskih klavnic, ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev, v slovenski živilski verigi. Glede na razpoložljive podatke bi se lahko to meso distribuiralo tudi v Slovenijo, o čemer so obvestili tukajšnje nosilce živilske dejavnosti.