Sporno meso iz Avstrije doslej pri šestih slovenskih ponudnikih

Ljubljana, 28. oktobra - Zaradi mesa iz ene od avstrijskih klavnic, ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev, se je doslej za umik izdelkov s trga odločilo šest slovenskih ponudnikov. Potem ko sta določene izdelke s trga umaknila podjetje Spirala in Kmetija Janežič, so to storili še pri podjetjih Vigros, Domače mesnine in Pohorske mesnine ter pri Mesnici Sirc.