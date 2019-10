V najnovejših protestih v Iraku 42 mrtvih in več kot 2300 ranjenih

Bagdad, 26. oktobra - Protestniki v Bagdadu so danes ponovno poskusili prebiti blokade do varovanega zelenega območja, varnostne sile pa so proti njim uporabile solzivec. To je že drugi zaporedni dan protestov proti korupciji in zlorabi oblasti v Iraku. V petkovih protestih je bilo najmanj 42 mrtvih in več kot 2300 ranjenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.