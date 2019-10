Številni protesti po svetu v zadnjih tednih

pripravil Vid Jančič

Ljubljana, 26. oktobra - V zadnjih tednih so po svetu izbruhnili številni protesti. Med drugim v Čilu, Iraku, Libanonu in Kataloniji. Razlogi so različni, od domnevnih volilnih prevar do korupcije, povišanja cen dobrin in zahteve po samoodločbi. Objavljamo pregled protestov po abecednem vrstnem redu.