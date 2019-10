Delo o digitalnem denarju (25. 10.)

Ljubljana, 24. oktobra - Barbara Zimic v komentarju Libra kot (ne)varnost piše o tem, da so različne vrste digitalnega denarja ali plačilnih sistemov realnost in ne bodo izginile. Kvečjemu je mogoče pričakovati, da se bodo še širile in vse bolj izpodrivale papirnati denar ter nasploh plačevanje prek klasičnih bančnih poti.