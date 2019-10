Delo o koncu novele šolskega zakona (25. 10.)

Ljubljana, 24. oktobra - Janez Markeš v komentarju Šola, ustavno sodišče in sveža kri piše o tem, da novela zakona o organizaciji ter financiranju vzgoje in izobraževanja ni več v obravnavi, in to je dobro. Ustavno sodišče je s svojimi merili zarisalo ideološki okvir in pokazalo samoumevnost načela konkurenčnosti na trgu izobraževalnih storitev.