Hrvaški tisk: Sloveniji schengen ne gre sijajno, potrebuje Hrvaško (24. 10.)

Zagreb, 24. oktobra - Malo je znano, da Sloveniji izvajanje schengna ne gre prav dobro, saj so bile na eni zadnjih evalvacij ugotovljene pomanjkljivosti in je Slovenija dobila priporočilo, kako jih popraviti, poroča danes Večernji list. Kot izpostavlja, bi v Sloveniji začutili olajšanje, če bi zunanjo mejo EU prestavili na Hrvaško, a bi to pomenilo politični poraz.