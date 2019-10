V okviru preiskave zadeve Kangler predvidena tudi pričanja Kresalove, Cerarja in Klemenčiča

Ljubljana, 22. oktobra - Preiskovalna komisija DZ v zadevi Franc Kangler je na zaprti seji določila seznam prič, ki jih bo povabila na pogovor. Med njimi so nekdanji Kanglerjevi sodelavci, nekdanji poslanci in predstavniki policije. Pričali naj bi tudi nekdanja notranja ministrica Katarina Kresal, nekdanji premier Miro Cerar in nekdanji predsednik KPK Goran Klemenčič.