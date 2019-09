Zaradi parlamentarne preiskave v zadevi Kangler na ustavno sodišče tudi Sodni svet

Ljubljana, 12. septembra - Zakonodajna veja oblasti je z zahtevo in odreditvijo parlamentarne preiskave v zadevi Kangler presegla svoje ustavne pristojnosti in kršila ustavno načelo delitve oblasti. V delu, ki se nanaša na sodnike, akt posega v ustavni načeli o neodvisnosti sodstva in imuniteti sodnikov, so opozorili v Sodnem svetu, kjer se bodo obrnili na ustavno sodišče.