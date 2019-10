Neurje na severu Italije terjalo žrtve

Rim, 22. oktobra - Sever Italije je minulo noč prizadelo močno neurje, ki je terjalo najmanj eno smrtno žrtev, dva človeka pa še pogrešajo. Zaradi močnih nalivov je v deželah Piemont, Ligurija in Lombardija poplavljalo, prožili so se zemeljski plazovi. Več deset ljudi je moralo zapustiti domove, več sto gospodinjstev je brez vode in elektrike, šole ostajajo zaprte.