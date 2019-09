Španski premier obljubil pomoč žrtvam neurja na jugovzhodu države

Madrid, 14. septembra - Španski premier Pedro Sanchez je danes obiskal območja na jugovzhodu države, ki so jih prizadela neurje in poplave, in žrtvam obljubil pomoč. Močni nalivi so povzročili hude težave v prometu. Zaradi naraslih voda, ki so od četrtka zahtevale šest življenj, so evakuirali več tisoč ljudi, vode pa so odnesle več hiš in avtomobilov.