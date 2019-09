Neurje v Španiji terjalo še eno življenje

Madrid, 13. septembra - Neurje, ki je na jugovzhodu Španije sprožilo poplave, je danes terjalo še eno človeško življenje. Že v četrtek sta umrla dva človeka. Močni nalivi so povzročili hude težave v prometu, zaradi naraslih voda, ki so prestopile bregove, pa so morali evakuirati več domov. Na prizadetih območjih so odpovedali pouk.