Trump si je premislil glede prizorišča vrha G7

Washington, 20. oktobra - Ameriški predsednik Donald Trump si je očitno premislil in prihodnjega vrha skupine G7 vendarle ne bo pripravil v svojem golf klubu na Floridi. Ta odločitev izpred nekaj dni je sprožila ostre odzive in obtožbe o korupciji, Trump pa je v soboto to označil za nore napade medijev in demokratov.