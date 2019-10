Trump bo voditelje držav G7 gostil v svojem klubu za golf v Miamiju

Washington, 17. oktobra - Vrh voditeljev gospodarsko najrazvitejših držav G7 bo prihodnje leto od 10. do 12. junija v letovišču ameriškega predsednika Donalda Trumpa in igrišču za golf v Miamiju, je danes sporočila Bela Hiša. To je sprožilo nove kritike, da predsednik ZDA izkorišča svoj položaj za osebno korist.