Poslanska vprašanja Šarcu tudi o davčni politiki in volilni zakonodaji

Ljubljana, 21. oktobra - S poslanskimi vprašanji premierju Marjanu Šarcu in ministrom se bo danes opoldne začela oktobrska redna seja DZ, ki bo postregla z obravnavami več kot 20 zakonskih predlogov. Vprašanja Šarcu se bodo nanašala na davčno in fiskalno politiko, dolgotrajno oskrbo, povezovanje Slovenije v Svilno pot, volilno zakonodajo in črpanje evropskih sredstev.